Полузащитник Шахтёра Георгий Судаков подвёл итоги первого матча плей-офф квалификации Лиги конференций против Серветта, который завершился вничью 1:1.

Футболист проанализировал результат поединка и поделился своим взглядом на игру команд. Цитирует Судакова Чемпион.

«Мы знаем, что Мистер эмоциональный постоянно подсказывает, и его энергии не хватало. Как мы увидели, Серветт хорошая команда, очень хорошо обороняется, компактно играют, возможно даже компактнее, чем Панатинаикос и Бешикташ. Возможно, у них не так много качества, как было до этого у команд, но видите, надо забивать. Надеюсь, что в следующем матче мы сможем реализовать свои моменты.

Моменты были, играли неплохо, но такую ошибку, как в начале, мы не можем допускать, пропуская с углового. Мы до этого могли забивать, а уже через минуту пропускаем и столько моментов не забиваем. Над этим надо работать», – сказал Судаков.