Главный наставник сборной Украины Сергей Ребров отметил, что с приходом Арды Турана роль Георгия Судакова на поле заметно изменилась, однако полузащитник выкладывается по максимуму, чтобы приносить результат Шахтеру.

Ребров также подчеркнул, что Судаков играет под серьезным давлением, ведь болельщики и эксперты возлагают на него большие ожидания.

«Я вижу, что его позиция на поле изменилась, я вижу, какие требования к этой позиции, и он действительно такой игрок, который будет выполнять задачи тренера. В настоящее время Судаков играет по-другому, к сожалению, не забивает, но он, как и прежде, делает все для команды. Судаков очень много делает для команды, если посмотреть на его пробег, его интенсивность, то это один из лучших игроков сборной Украины. У всех очень большие ожидания от Судакова, потому что пишут о том, что его хотят многие клубы за 30-40 млн евро, и он должен летать по полю, но не все соперники дают ему сыграть так, как он может», — сказал Ребров для УПЛ-ТВ.

Ранее сообщалось, что Шахтер не согласился на трансфер Судакова в Наполи.