Источник назвал клуб, в котором Куртуа планирует завершить карьеру
Голкипер сборной Бельгии не собирается покидать чемпионат Испании
около 1 часа назад
Голкипер мадридского Реала и национальной сборной Бельгии Тибо Куртуа не планирует менять чемпионат и намерен завершить профессиональную карьеру в составе королевского клуба. Об этом сообщает издание Defensa Central.
«После победы над Реал Сосьедад Куртуа достиг отметки 150 побед за клуб, что свидетельствует о его великолепной игре в футболке королевского клуба.
Его уровень игры, несмотря на две полученные травмы, выдающийся. За эти годы он стал кумиром для многих болельщиков Реала, а его выступления сыграли ключевую роль в завоевании титулов.
Важный момент заключается в том, что Тибо мечтает завершить карьеру в «Реале». Однако все будет зависеть от его игры, хотя руководство клуба уверено, что он останется футболистом высочайшего уровня.
В конце концов, он вернулся от двух травм колена и является тем вратарем, который следит за собой и имеет непревзойденный характер», – сообщило DefensaCentral.
