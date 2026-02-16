Голкипер мадридского Реала и национальной сборной Бельгии Тибо Куртуа не планирует менять чемпионат и намерен завершить профессиональную карьеру в составе королевского клуба. Об этом сообщает издание Defensa Central.

«После победы над Реал Сосьедад Куртуа достиг отметки 150 побед за клуб, что свидетельствует о его великолепной игре в футболке королевского клуба.

Его уровень игры, несмотря на две полученные травмы, выдающийся. За эти годы он стал кумиром для многих болельщиков Реала, а его выступления сыграли ключевую роль в завоевании титулов.

Важный момент заключается в том, что Тибо мечтает завершить карьеру в «Реале». Однако все будет зависеть от его игры, хотя руководство клуба уверено, что он останется футболистом высочайшего уровня.

В конце концов, он вернулся от двух травм колена и является тем вратарем, который следит за собой и имеет непревзойденный характер», – сообщило DefensaCentral.