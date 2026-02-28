Президент Динамо Игорь Суркис высказался о пассивности киевского клуба на трансферном рынке.

«Футболисты, которые приезжали к нам и чего-то стоили, Витиньо, Рамирес, могли играть в Динамо, но почему-то уехали. Лонвейк, услышав первый шахед, который упал в озеро возле базы, испугался. В 3 часа ночи мне звонили родители и говорили, что я должен отпустить их сына – и мы его отпустили.

И меня вообще не волнует, что говорят разные журналисты. Пусть не считают мои деньги. В команде Динамо все в порядке, все вовремя получают зарплату. На сегодня у нас работает 650 сотрудников плюс футболисты – все довольны. Когда закончится война, все всё увидят», – сказал Суркис в эфире «Про Футбол Digital».