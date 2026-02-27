Сергей Разумовский

Президент Динамо Игорь Суркис высказался о идее строительства искусственных полей и дал понять, что для киевского клуба этот вопрос не является актуальным. Тему затронули на фоне обсуждений феномена норвежского Буде-Глимт, который в последние сезоны успешно выступает в еврокубках, а также из-за специфики Скандинавии, где команды нередко тренируются и играют на синтетических покрытиях.

Суркиса спросили, обсуждали ли в Динамо возможность возведения искусственных полей и могло бы это стать системным решением для подготовки футболистов.

Я не понимаю, зачем нам нужны искусственные поля. У нас есть семь полей на базе, и все будут в хорошем состоянии. Игорь Суркис

Отдельно Суркис уточнил, что говорит именно о возможностях Динамо, добавив, что в распоряжении команды есть также поле с частично синтетической основой, на котором должна взойти трава.

Да. У нас есть поле, тоже наполовину синтетическое, и должна взойти трава — и всё. Поле будет идеальным. Игорь Суркис

Напомним, сразу два защитника Динамо пропустили матч с Эпицентром из-за травмы.