Суркис отверг идею об искусственном поле после скандала с качеством газона на матче с Рухом
Что ответил президент Динамо на идею журналиста
1 день назад
Президент Динамо Игорь Суркис высказался о идее строительства искусственных полей и дал понять, что для киевского клуба этот вопрос не является актуальным. Тему затронули на фоне обсуждений феномена норвежского Буде-Глимт, который в последние сезоны успешно выступает в еврокубках, а также из-за специфики Скандинавии, где команды нередко тренируются и играют на синтетических покрытиях.
Суркиса спросили, обсуждали ли в Динамо возможность возведения искусственных полей и могло бы это стать системным решением для подготовки футболистов.
Я не понимаю, зачем нам нужны искусственные поля. У нас есть семь полей на базе, и все будут в хорошем состоянии.
Отдельно Суркис уточнил, что говорит именно о возможностях Динамо, добавив, что в распоряжении команды есть также поле с частично синтетической основой, на котором должна взойти трава.
Да. У нас есть поле, тоже наполовину синтетическое, и должна взойти трава — и всё. Поле будет идеальным.
Напомним, сразу два защитника Динамо пропустили матч с Эпицентром из-за травмы.