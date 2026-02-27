Ассистент главного тренера Эпицентра Олег Надуда подвел итоги стартового матча 18 тура УПЛ против Динамо (0:4). Его слова приводит Dynamo.kiev.ua.

Пенальти? Этот эпизод уже прошел, назад его вернуть никто не может. Как решил судья, так пусть и будет. Момент - на усмотрение арбитра. Мы же не знаем, что ему там подсказывали судьи VAR. А даже если бы и знали, то пенальти уже не отменить.

Если бы мы закончили первый тайм с счетом 0:0, иначе бы сложился второй тайм, иначе сложилась бы вся игра. А темы судейства я касаться не хочу, мы сейчас говорим о самом футболе

Если брать по игре, то было два разных тайма. Первый тайм - равная игра до гола. Допустили необязательную ошибку - пенальти, и игру сломано.

Во втором тайме мы побежали, хотели отыграться, но снова ошибка - ошибся наш вратарь, и 2:0. После этого стало тяжеловато: «Динамо» стало играть на контратаках, и дважды нас на них поймало.

Скорее всего, счет не по игре. У нас были неплохие моменты, но класс есть класс: у Динамо футболисты класснее наших, мы это понимаем. Они все на поле выполняют быстрее. Кроме того, исполнительского мастерства никто не отменял: есть момент - соперники их реализуют, а мы - нет, – сказал Надуда.