Павел Василенко

Сегодня в результате очередного обстрела столицы Украины российско-оккупационными войсками произошло попадание вражеского беспилотника в район спортивной жемчужины Киева – стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Президент Динамо Игорь Суркис в комментарии сайту «Украинский футбол» сообщил детали.

«Шахед разбился в парке возле «Моста влюбленных». Там и произошло попадание. Был мощный взрыв, но стадион «Динамо» не пострадал», – сказал Суркис.

В настоящее время Динамо занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, набрав шесть очков в двух матчах.

В матче четвертого тура чемпионата Украины киевская команда сыграет на выезде с Буковиной (31 августа).

Ближайший матч на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского пройдет в воскресенье, 30 августа, в котором луганская Заря встретится с ФК Харьков.