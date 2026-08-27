Суркис сделал заявление после прилета российского БПЛА в районе стадиона «Динамо»
Владелец киевского клуба раскрыл детали инцидента
Сегодня в результате очередного обстрела столицы Украины российско-оккупационными войсками произошло попадание вражеского беспилотника в район спортивной жемчужины Киева – стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского.
Президент Динамо Игорь Суркис в комментарии сайту «Украинский футбол» сообщил детали.
«Шахед разбился в парке возле «Моста влюбленных». Там и произошло попадание. Был мощный взрыв, но стадион «Динамо» не пострадал», – сказал Суркис.
В настоящее время Динамо занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, набрав шесть очков в двух матчах.
В матче четвертого тура чемпионата Украины киевская команда сыграет на выезде с Буковиной (31 августа).
Ближайший матч на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского пройдет в воскресенье, 30 августа, в котором луганская Заря встретится с ФК Харьков.
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