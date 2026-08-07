Павел Василенко

Сегодня российские войска нанесли удар по стадиону одесского Черноморца.

По предварительной информации, атака произошла около 15:00. В результате попадания спортивное сооружение получило значительные повреждения. Больше всего пострадала кровля стадиона – в крыше образовалась большая дыра.

Также сообщается о пострадавших. В настоящее время информация о их количестве и состоянии, как и полный масштаб разрушений, уточняется.

Видео разрушения стадиона смотрите здесь

Встреча Черноморца и Колоса перенесена по просьбе принимающей стороны. В ближайшее время эта информация получит официальную огласку, сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

Матч второго тура УПЛ должен был состояться завтра в 13:00.