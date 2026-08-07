Россия нанесла удар по стадиону Черноморца. Арена понесла серьезные разрушения.
Известны подробности террористической атаки страны-агрессора
Фото - ФК Черноморец
Сегодня российские войска нанесли удар по стадиону одесского Черноморца.
По предварительной информации, атака произошла около 15:00. В результате попадания спортивное сооружение получило значительные повреждения. Больше всего пострадала кровля стадиона – в крыше образовалась большая дыра.
Также сообщается о пострадавших. В настоящее время информация о их количестве и состоянии, как и полный масштаб разрушений, уточняется.
- Видео разрушения стадиона смотрите здесь
Встреча Черноморца и Колоса перенесена по просьбе принимающей стороны. В ближайшее время эта информация получит официальную огласку, сообщил инсайдер Игорь Бурбас.
Матч второго тура УПЛ должен был состояться завтра в 13:00.
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