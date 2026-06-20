Сергей Разумовский

Владелец румынской Университатя-1948 Адриан Митителу заявил, что больше не намерен обращаться в ФИФА из-за ситуации с нападающим киевского Динамо Владиславом Бленуце. Об этом сообщает Gazeta Sporturilor.

По словам функционера, во время трансфера футболиста между клубами была прописана бонусная выплата в размере 300 тысяч евро. Эту сумму Динамо должно было выплатить после того, как Бленуце достигнет определенного количества матчей за киевскую команду. Однако Митителу утверждает, что когда форвард приблизился к необходимому показателю, его фактически перестали использовать в официальных играх.

Я больше не обращался к ФИФА. Тогда я был очень разочарован. Они меня обманули, но пусть будут здоровы. В следующий раз я буду осторожнее. Для меня было просто формальностью довести его до нужного количества матчей, но после определенного момента его вообще перестали использовать. Андриан Митителу президент Университати-1948

Несмотря на прежнее недовольство, владелец Университатя-1948 решил не продолжать юридический конфликт и отказался от обращения в международные футбольные инстанции.

Напомним, Владислав Бленуце перешел в Динамо летом прошлого года. За трансфер румынского нападающего киевский клуб заплатил 1,5 миллиона евро. В сезоне-2025/26 форвард провел за Динамо 11 матчей, забил один мяч и оформил автогол.

Ранее Динамо официально объявило о возвращении легионера.