Суркис сэкономил 300 тысяч евро для Динамо. На клуб больше не планируют жаловаться в ФИФА.
Есть объяснение ситуации
около 5 часов назадПодписаться в
Владелец румынской Университатя-1948 Адриан Митителу заявил, что больше не намерен обращаться в ФИФА из-за ситуации с нападающим киевского Динамо Владиславом Бленуце. Об этом сообщает Gazeta Sporturilor.
По словам функционера, во время трансфера футболиста между клубами была прописана бонусная выплата в размере 300 тысяч евро. Эту сумму Динамо должно было выплатить после того, как Бленуце достигнет определенного количества матчей за киевскую команду. Однако Митителу утверждает, что когда форвард приблизился к необходимому показателю, его фактически перестали использовать в официальных играх.
Я больше не обращался к ФИФА. Тогда я был очень разочарован. Они меня обманули, но пусть будут здоровы. В следующий раз я буду осторожнее. Для меня было просто формальностью довести его до нужного количества матчей, но после определенного момента его вообще перестали использовать.
Несмотря на прежнее недовольство, владелец Университатя-1948 решил не продолжать юридический конфликт и отказался от обращения в международные футбольные инстанции.
Напомним, Владислав Бленуце перешел в Динамо летом прошлого года. За трансфер румынского нападающего киевский клуб заплатил 1,5 миллиона евро. В сезоне-2025/26 форвард провел за Динамо 11 матчей, забил один мяч и оформил автогол.