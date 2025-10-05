В ночь с 4 на 5 октября украинский центральный защитник Александр Сваток вышел в стартовом составе Остина на матч МЛС.

Соперником хозяев поля в рамках 33 тура был Сент-Луис, и в результате Остин уступил со счетом 1:3.

На 36-й минуте Сваток забил гол после передачи Овена Вулфа, однако на тот момент его команда уже проигрывала, а затем пропустила еще дважды.

Украинского защитника признали вторым лучшим игроком Остина в этом поединке, а портал WhoScored оценил его действия на 7,0 баллов.

Кроме гола, на счету Сватка два удачных удара по воротам соперника и 52 точные передачи из 58 возможных, что составляет 90% точности.

Остин — Сент-Луис 1:3

Голы: Сваток, 36 — Гартель, 28, 45, Бехер, 90+3