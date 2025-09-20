Павел Василенко

Сын легенды мирового футбола Зинедина Зидана, вратарь Лука, официально изменил спортивное гражданство и больше не будет играть за Францию. Теперь он будет представлять национальную сборную Алжира.

Об этом сообщили на официальном сайте ФИФА, где публикуют имена футболистов, которые сменили сборную. Это решение стало неожиданностью для многих, ведь имя Зидан неразрывно связано с историей французского футбола.

Лука прошел все юношеские команды «Триколора» – от U16 до U20, всего сыграв 30 матчей, однако так и не дебютировал в главной команде Франции. По правилам ФИФА, это позволило ему сменить спортивное гражданство.

Воспитанник академии мадридского Реала, Лука Зидан некоторое время находился в основе «сливочных», но из-за высокой конкуренции не смог закрепиться. Далее были Расинг Сантандер, Райо Вальекано, Эйбар, а сейчас он защищает ворота Гранады. На его счету – более 140 матчей в Сегунде и Ла Лиге.

В Алжире 26-летний голкипер имеет хорошие шансы стать первым номером. Его главные конкуренты – Уссама Бенбут, Алексис Гендуз и Закария Бухалфайя, которые выступают во внутреннем чемпионате страны.

Таким образом, сын легендарного Зинедина Зидана перевернул страницу в своей карьере, сделав выбор в пользу родины своих предков.

Это изменение может быть решающим для его международной карьеры, учитывая, что он больше даже не входил в широкий круг кандидатов во Франции.

Кстати, хотя Лука Зидан и родился во Франции, он имеет право играть за Алжир благодаря своему отцу Зинедину, чей род происходит из этой североафриканской страны.

Зинедин Зидан выбрал в своей карьере Францию, за которую сыграл 108 матчей и выиграл чемпионат мира 1998 года и Евро 2000 года, но всегда подчеркивал свои алжирские корни.