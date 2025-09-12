Экс-игрок и бывший наставник мадридского Реала Зинедин Зидан готовится вернуться к тренерской работе.

Как сообщает El Nacional, французская федерация футбола уже несколько месяцев ведет переговоры с Зиданом, и соглашение близко к завершению, так как стороны достигли принципиальной договоренности.

Зидан станет главным тренером сборной Франции сразу после чемпионата мира 2026 года. На этом посту он заменит Дидье Дешама, который управляет командой с 2012 года.

Ранее сообщалось, что Зидан отказался возглавить турецкий гранд, где ранее работал Моуриньо.