Павел Василенко

Сын легендарного Златана Ибрагимовича делает первый серьезный шаг в собственной футбольной карьере. 19-летний Максимилиан Ибрагимович официально совершил свой дебютный трансфер, покинув структуру Милана ради нового этапа развития.

Как сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, молодой нападающий продолжит сезон в нидерландском Аяксе – клубе, который в свое время стал трамплином в большой футбол и для его отца. Амстердамцы достигли соглашения с Миланом о аренде игрока до конца сезона с правом последующего выкупа контракта.

Соглашение предусматривает и финансовые гарантии для итальянского клуба. Россонери заранее позаботились о будущем и включили в договор пункт о проценте от возможного следующего трансфера Максимилиана, если Аякс или другой клуб продаст его в дальнейшем.

Переход в Нидерланды выглядит логичным шагом для юного форварда, который лишь начинает свой путь во взрослом футболе. В нынешнем сезоне Ибрагимович-младший демонстрировал стабильный прогресс в составе юношеской команды Милана: в 16 матчах он отметился пятью голами и пятью результативными передачами.

Его выступления не остались незамеченными и на международном уровне – Максимилиана уже вызвали в юношескую сборную Швеции. Теперь его ждет новый вызов в Аяксе, клубе с богатой историей развития молодых талантов. Для Ибрагимовича это шанс выйти из тени знаменитого отца и начать писать собственную футбольную историю.