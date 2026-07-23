Сергей Разумовский

В первом матче второго раунда квалификации Лиги Европы киевское Динамо в Люблине уступило ПАОК.

Начало матча сложилось для киевлян почти идеально. Уже в начале встречи бело-синим удалось открыть счет после быстрой атаки. Владислав Дубинчак выполнил остроумный прострел с левого фланга, а защитники ПАОК допустили грубую позиционную ошибку, оставив Владимира Бражко без опеки. Украинский полузащитник получил достаточно времени для удара и своей коронной левой ногой без шансов для вратаря отправил мяч в сетку.

Тем не менее, после пропущенного гола инициативу полностью перехватили футболисты ПАОК. В течение следующего часа именно греческая команда контролировала ход встречи, а Динамо все чаще допускало ошибки в защите. Именно неуверенные действия обороны киевлян стали главной причиной всех трех пропущенных мячей.

Первый гол в ответ стал следствием ошибки в центре защиты. Кристиан Биловар не вовремя покинул свою позицию, пытаясь встретить соперника, чем открыл свободную зону за спиной. ПАОК мгновенно воспользовался этой ситуацией, а Константелиас, получив передачу на выход, хладнокровно перебросил Руслана Нещерета и восстановил равновесие.

Второй пропущенный мяч также стал следствием индивидуальной ошибки футболиста Динамо. Бражко неудачно распорядился мячом около своей штрафной площади, фактически подарив его сопернику. Зафейрис без раздумий воспользовался такой «филигранной» передачей и реализовал свой шанс, выведя гостей вперед.

Сразу после перерыва гости еще больше укрепили свое преимущество. Защита киевлян оставила без присмотра Сантамарию в 14-й зоне перед штрафной площадью. Футболист ПАОК получил возможность без препятствий нанести точный бильярдный дальний удар, который оказался недосягаем для Нещерета.

Лишь после того, как счет стал 1:3, Динамо по-настоящему включилось в борьбу. Украинская команда начала регулярно создавать опасные моменты у ворот соперника и заставила оборону ПАОК действовать на пределе своих возможностей.

Одну из лучших атак киевляне завершили вторым забитым мячом. После красивой комбинации Джастин Лонвейк сократил отставание до минимума и вернул интригу в матч.

Вскоре отличные возможности сравнять счет имел Матвей Пономаренко, который именно в день матча продлил контракт с Динамо еще на пять лет. Сначала нападающий вышел практически один на один с вратарем, но не смог переиграть Павленко. Уже через несколько секунд форвард попытался элегантно перебросить голкипера, однако с близкого расстояния попал в штангу.

В конце встречи свой шанс имел и Андрей Ярмоленко. Опытный вингер нанес удар с выгодной позиции, но Павленко вновь продемонстрировал отличную реакцию и спас ПАОК. Несмотря на финальный штурм и ряд опасных моментов, Динамо так и не смогло избежать поражения, так что судьба путевки в следующий раунд решится в ответном матче.

Он состоится в Салониках ровно через неделю, 30 июля.

Квалификация Лиги Европы. Второй раунд, первый матч

Динамо Киев – ПАОК 2:3

Голы: Бражко, 3, Лонвейк, 77 – Константелис, 13, Зафейрис, 38, Сантамария, 51

Динамо: Нещерет, Кендзера, Биловар, Михайко, Дубинчак, Бражко (Рыбчинский 85), Шапаренко (Буяльский 68), Пихаленок (Лонвейк 55), Волошин (Редушко 55), Пономаренко, Герреро (Ярмоленко 68)

ПАОК: Павленка, Кенни, Михайлидиc, Хацидиакос (Элустондо 84), Гомес, Зафейрис (М. Камара 77), Сантамария, Живкович (Хацидис 84), Константелис, Али (Тайсон 14), Миту (Еремеев 77)

Предупреждения: Пономаренко 46 – Хацидиакос 57, Константелис 63, Еремеев 88