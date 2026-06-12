Сергей Разумовский

Центральный защитник сборной Чехии Ладислав Крейчи отметился голом в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 против Южной Кореи, однако его команда уступила со счётом 1:2.

Этот мяч стал первым на чемпионатах мира, забитым непосредственно после вбрасывания из аута, с тех пор как подобное удалось защитнику сборной Дании Маттиасу Йоргенсену в матче против Хорватии на ЧМ-2018 (1:1, 2:3 – пен.), сообщает Opta. После поражения Чехия занимает третье место в группе A, не имея в активе ни одного очка.

Видео: MEGOGO

Крейчи провёл сезон-2025/26 в Вулверхэмптоне на правах аренды из Жироны. Известно, что английский клуб выкупит 26-летнего футболиста у команды Виктора Цыганкова, Владислава Ваната и Владислава Крапивцова за 7,5 млн евро.