Первый тайм прошел без забитых мячей, а все ключевые события развернулись уже после перерыва. Именно чехи первыми смогли открыть счет в матче: Крейчи воспользовался своим шансом и вывел европейскую команду вперед.

Однако преимущество Чехии длилось недолго. Южная Корея быстро отреагировала на пропущенный гол и восстановила равновесие усилиями Хван Ин Бома. После этого матч стал еще напряженнее, а обе команды начали активнее искать возможности для решающего удара.

Вскоре Соучек снова отправил мяч в сетку ворот корейцев, однако этот гол был отменен из-за офсайда. Чехия упустила шанс вернуть себе преимущество, и почти сразу за это поплатилась. О Хён Гю забил решающий мяч и принес Южной Корее победу.

Благодаря этому результату Южная Корея набрала три очка и сравнялась с Мексикой в группе A. Чехия, как и ЮАР, после первого тура остается без набранных баллов.