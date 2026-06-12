Южная Корея вырвала победу на ЧМ-2026 сразу после отменённого гола Чехии
Команды стартовали в чемпионате мира с драматичного матча
около 1 часа назадПодписаться в
Впервом туре группового этапа чемпионата мира-2026 сборная Южной Кореи одержала волевую победу над Чехией и удачно начала выступление на турнире.
Первый тайм прошел без забитых мячей, а все ключевые события развернулись уже после перерыва. Именно чехи первыми смогли открыть счет в матче: Крейчи воспользовался своим шансом и вывел европейскую команду вперед.
Однако преимущество Чехии длилось недолго. Южная Корея быстро отреагировала на пропущенный гол и восстановила равновесие усилиями Хван Ин Бома. После этого матч стал еще напряженнее, а обе команды начали активнее искать возможности для решающего удара.
Вскоре Соучек снова отправил мяч в сетку ворот корейцев, однако этот гол был отменен из-за офсайда. Чехия упустила шанс вернуть себе преимущество, и почти сразу за это поплатилась. О Хён Гю забил решающий мяч и принес Южной Корее победу.
Благодаря этому результату Южная Корея набрала три очка и сравнялась с Мексикой в группе A. Чехия, как и ЮАР, после первого тура остается без набранных баллов.
Чемпионат мира-2026. Групповой этап, первый тур
Южная Корея – Чехия 2:1
Голы: Хван, 67, О Хён Гю, 80 – Крейчи, 59
Южная Корея: Син Гю, Сол Ён, Хан Бом, Мин Чже, Ги Хёк, Те Сок (Чжи-Сун 69), Хван Ин Бом (Чжин Джу 84), Пек (Чин Соп 84), Кан Ин, Чже Сон (Хи Чхан 62) - Сон (О Хён Гю 69)
Чехия: Коварж, Цоуфал, Халоупек, Гранач, Крейчи, Зелёный, Соучек, Сойка (Хытил 85), Шулц (Гложек 64), Провод (Садилек 64), Шик (Хорий 64)
Предупреждение: Ги Хёк 90+5