Павел Василенко

Челси находится в шаге от назначения нового главного тренера. Лондонский клуб уже определился с кандидатурой наставника, который хорошо знаком с принципами работы холдинга BlueCo. По информации L’Equipe, преемником Энцо Марески станет Лиам Росеньор, который уже прибыл в Лондон.

Последним матчем Марески во главе синих стала домашняя ничья с Борнмутом (2:2) 30 декабря. После этого стороны разорвали сотрудничество по взаимному согласию. Итальянский специалист, по сообщениям СМИ, может стать одним из кандидатов на замену Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити в следующем сезоне.

В выездном матче против Манчестер Сити (1:1) лондонской командой временно руководил Калум Макфарлейн, который до этого работал с молодежной командой Челси U21. Одновременно руководство клуба активно завершало переговоры по поводу постоянного менеджера.

Выбор пал на Росеньора, который работает в Страсбурге. Оба клуба принадлежат BlueCo, поэтому в руководстве считают, что 41-летний тренер идеально впишется в долгосрочную стратегию «Стэмфорд Бридж». По данным L’Equipe, Росеньор еще не подписал контракт, но уже вылетел из Франции в Англию вместе с президентом Страсбура Марком Келлером и спортивным директором Дэвидом Вейром.

Во Франции Росеньор провел 63 матча, одержав 32 победы, 14 ничьих и 17 поражений, а также выиграл чемпионат текущего сезона Лиги конференций. Ожидается, что дебют нового наставника Челси состоится 7 января в выездном матче против Фулхэма.