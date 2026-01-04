И.о. главного тренера Челси Каллум Макфарлейн поделился ожиданиями от центрального матча 20 тура АПЛ против Манчестер Сити. Его слова приводит Football.London.

Дело не во мне, моем первом матче или игре против Пепа. Дело в матче Челси против Сити. Мы приехали сюда бороться. В этом году мы увидели, на что способна эта команда в важные моменты. Мы с нетерпением ждем этого вызова.

Всегда неудобно, когда приходит временный тренер, и это больше о игроках, чем о нас. Речь идет о том, чтобы они показали тот же уровень игры, который они демонстрировали ранее против топ-команд. В этом году мы достигли некоторых замечательных результатов и знаем, на что способна эта команда. Мое послание к ним - показать себя с наилучшей стороны, быть единым целом и верить, что мы сможем правильно провести следующие несколько дней и, надеемся, показать хороший результат в воскресенье.

Мое будущее? Задача состоит в том, чтобы подготовить ребят к Манчестер Сити и это, честно говоря, все, что я знаю на данный момент, - рассказал Макфарлейн.