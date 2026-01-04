Ман Сити в центральном матче 20 тура АПЛ принимал Челси. Матч в Манчестере завершился со счетом 1:1.

Челси после расставания с Энцо Мареской поручил готовить команду тренерскому штабу команды U-21 во главе с Каллумом Макфарлейном, который в свое время работал в молодежном секторе Манчестер Сити.

План Челси на игру работал до конца первого тайма, когда Бадиашиль позволил Рейндорсу нанести удар мимо ушей кипера гостей Йоргенсена, что позволило Ман Сити вести в счете перед перерывом.

Забитый мяч не ударил психологически по настроению игроков Челси на игру, которые продолжали страдать, отбиваясь от атак хозяев, ожидая своего шанса. Воспитанники Сити Палмер и Делап пытались испортить настроение фанам на Этихад, и в добавленное время ко второму тайму фортуна улыбнулась Энцо, который затолкнул мяч в ворота Доннаруммы.

VAR проверил ситуацию, но Фернандес избежал офсайда, что позволило Челси вернуться в Лондон с очками.

АПЛ. 20 тур

Манчестер Сити - Челси 1:1

Голы: Рейндорс, 42 - Энцо, 90+4