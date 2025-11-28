ТЦК задержал Гармаша и мобилизовал в армию
Известны подробности
1 день назад
Пресс-служба Киевского городского ТЦК и СП сообщила, что бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Денис Гармаш был мобилизован в ВСУ.
«Для предотвращения распространения искаженной информации сообщаем, что Национальной полицией в Печерский РТЦК и СП города Киева был доставлен бывший футболист Денис Гармаш для уточнения данных. Бронирования или отсрочки от призыва по мобилизации он не имел.
После прохождения ВЛК и общения с рекрутерами, он выбрал службу в одном из подразделений Вооруженных Сил Украины.
Жалоб по поводу неправомерных действий военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки от него не поступало», – сообщает пресс-служба Киевского городского ТЦК и СП.
В этом сезоне Гармаш выступал за ФК Лесное, который недавно был исключен из чемпионата Второй лиги. Команда из Киевщины имела финансовые проблемы, поэтому не выехала на два матча этого сезона.
