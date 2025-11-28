Пресс-служба Киевского городского ТЦК и СП сообщила, что бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Денис Гармаш был мобилизован в ВСУ.

«Для предотвращения распространения искаженной информации сообщаем, что Национальной полицией в Печерский РТЦК и СП города Киева был доставлен бывший футболист Денис Гармаш для уточнения данных. Бронирования или отсрочки от призыва по мобилизации он не имел.

После прохождения ВЛК и общения с рекрутерами, он выбрал службу в одном из подразделений Вооруженных Сил Украины.

Жалоб по поводу неправомерных действий военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки от него не поступало», – сообщает пресс-служба Киевского городского ТЦК и СП.