Главный тренер Болоньи Доменико Тедеско рассказал о физической форме Артема Довбика перед матчем с Аталантой во втором туре Серии А.

«Довбик чувствует себя лучше. Он провел три недели подготовки в Риме, в частности, сыграл 45 минут в товарищеском матче. Но ему нужно продолжать набирать форму.

Надеемся, что он сможет провести на поле немного больше времени, чем полчаса, которые он получил в матче с Лацио», – цитирует Тедеско издание TMW.