Тедеско сделал заявление о Довбике перед матчем с Аталантой
Украинец еще не набрал оптимальной формы
Артем Довбик. Фото - ФК Болонья
Главный тренер Болоньи Доменико Тедеско рассказал о физической форме Артема Довбика перед матчем с Аталантой во втором туре Серии А.
«Довбик чувствует себя лучше. Он провел три недели подготовки в Риме, в частности, сыграл 45 минут в товарищеском матче. Но ему нужно продолжать набирать форму.
Надеемся, что он сможет провести на поле немного больше времени, чем полчаса, которые он получил в матче с Лацио», – цитирует Тедеско издание TMW.
В первом туре Довбик вышел на замену во втором тайме матча с Лацио (0:1).
Болонья сыграет с Аталантой 31 августа. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.