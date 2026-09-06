Сергей Разумовский

В третьем туре итальянской Серии А Интер одержал волевую победу над Наполи – 3:2. В Милане встретились действующий и предыдущий чемпионы Италии, а матч подарил болельщикам пять голов и драматичную развязку.

Команда Кристиана Киву активно начала встречу и долгое время давила на соперника. Наполи постепенно выровнял игру, а оба вратаря несколько раз спасали свои команды. Федерико Димарко также попал в перекладину со штрафного.

После перерыва гости открыли счет, воспользовавшись ошибкой Интера при выходе из обороны. Маттео Политано пробил точно. Вскоре Расмус Хейлунн удвоил преимущество Наполи ударом в дальний угол. Хозяева быстро ответили: Димарко ассистировал Лаутаро Мартинесу, который забил в падении.

В дальнейшем Интер усилил давление. Маркус Тюрам сравнял счет головой, а Лаутаро забил победный мяч после подачи с углового. Вратарь Наполи еще несколько раз спас команду, в частности после удара Николо Бареллы.

Наполи проиграл второй раз в трех турах и имеет только три очка в турнирной таблице. Интер вместе с Ромой набрал девять, но миланцам еще нужно улучшать игру в обороне и выступления в важных матчах.

Серия А, третий тур

Интер – Наполи 3:2

Голы: Лаутаро Мартинес, 56, 90+1, Тюрам, 82 – Политано, 50, Хейлунн, 53

Интер: Хосеп Мартинес, Биссек, Аканжи, Бастони (Бонни 79), Диуф, Барелла, Зелински (Чалханоглу 72), Сучич (Джонс 46), Димарко (Аугусто 62), Ф. Эспозито (М. Тюрам 46), Лаутаро Мартинес

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Марин, Спинаццола, Анжисса, Лоботка (Бадьяшиль 80), Вергара (Де Брюйне 62), Политано (Нерес 62), Хойлунд (Лукка 72), Алиссон (Гилмор 80)

Предупреждения: Лаутаро Мартинес, 69 – Вергара, 35, Марин, 77

Видео: MEGOGO