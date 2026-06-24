Сергей Разумовский

40-летний полузащитник Милана Лука Модрич провел юбилейный 200-й матч в составе сборной Хорватии. Знаменательное для одного из самых выдающихся футболистов в истории мирового футбола событие произошло во время матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Панамы.

Для Модрича этот матч имел особое значение, ведь он стал очередным подтверждением его невероятного футбольного долголетия и стабильности на самом высоком уровне. Несмотря на возраст, полузащитник продолжает оставаться важной фигурой для национальной команды и одним из ее лидеров как на поле, так и в раздевалке.

Юбилейная игра завершилась для Хорватии победой. Команда смогла дожать Панаму во втором тайме и добилась минимального, но чрезвычайно важного результата. Единственный гол в этой встрече забил Анте Будимир, который отличился на 54-й минуте и принес хорватам победу со счетом 1:0.

После финального свистка Модрич получил специальный подарок в честь своего достижения. Полузащитнику вручили памятную футболку сборной Хорватии с надписью «200», которая символизирует количество матчей, сыгранных им за национальную команду. Это стало эмоциональным моментом как для самого футболиста, так и для его партнеров по сборной.

За время выступлений в составе Хорватии Лука Модрич забил 29 голов и отдал 31 результативную передачу. При этом за всю карьеру в национальной команде он ни разу не получал красной карточки. А после «серебра» ЧМ-2018 завоевал первый Золотой мяч после эпохи Месси и Роналду.

Дебют Модрича за сборную Хорватии состоялся 1 марта 2006 года. Тогда полузащитник вышел на поле в товарищеском матче против Аргентины, который завершился победой хорватской команды со счетом 3:2. С тех пор Лука прошел с национальной командой огромный путь и стал одним из главных символов ее современной истории.

За почти два десятилетия в сборной Модрич принял участие в пяти чемпионатах мира и пяти чемпионатах Европы. Его вклад в результаты Хорватии трудно переоценить, ведь именно с ним команда достигала самых громких успехов на международной арене и закрепила за собой статус одной из сильнейших сборных Европы.