Павел Василенко

Сандро Тонали останется в Ньюкасле как минимум до середины 2029 года. Итальянский полузащитник подписал новый долгосрочный контракт с клубом, который также предусматривает возможность продления еще на 12 месяцев.

Тонали перешел в английский клуб из Милана летом 2023 года, подписав контракт на пять лет. Он ярко стартовал в Английской Премьер-лиге, забив в дебютном матче, но уже в октябре был дисквалифицирован на 10 месяцев за участие в ставках во время выступлений в Серии А.

Несмотря на скандал, клуб не отвернулся от игрока. После возвращения Тонали отблагодарил за доверие: помог «сорокам» выиграть Кубок английской лиги – первый трофей команды за 56 лет.