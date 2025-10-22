Английский Ньюкасл одержал уверенную победу над португальской Бенфикой со счетом 3:0 в матче третьего тура Лиги чемпионов.

С первых минут в составе лиссабонской команды на поле вышли два украинских игрока – полузащитник Георгий Судаков и вратарь Анатолий Трубин. Португальские СМИ оценили их игру.

Трубін: «Он начал игру, показал признаки неуверенности и неудачно сыграл на 7-й минуте. Однако, если проанализировать все 90 минут, Трубін предотвратил более серьезное поражение: хладнокровно сыграл на 10-й минуте, на 27-й, когда отбил удар Гимараеша, на 55-й дважды помешал забить Гордону.

Поэтому обвинять украинского голкипера в пропущенных голах нет смысла. Без него счет мог быть более разгромным»

Судаков: «Его связка с Павлидисом совсем не сработала. Судаков был слишком далек от качественной игры, слишком много времени проводил без мяча, терял его и не справлялся с давлением соперника», — написали в A Bola.