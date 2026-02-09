Топ-клуб Серии А интересуется Судаковым
Футболист может сменить команду
Фото - Getty Images
Милан интересуется украинским полузащитником лиссабонской Бенфики Георгием Судаковым. Об этом сообщает инсайдер Экрем Конур.
Судаков в этом сезоне провел за Бенфику 31 матч, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
Команда 23-летнего украинца занимает третье место в таблице национального первенства, имея 49 очков.
В следующем туре 13 февраля Бенфика будет гостить в Санта-Кларе.