Павел Василенко

Милан интересуется украинским полузащитником лиссабонской Бенфики Георгием Судаковым. Об этом сообщает инсайдер Экрем Конур.

Судаков в этом сезоне провел за Бенфику 31 матч, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Команда 23-летнего украинца занимает третье место в таблице национального первенства, имея 49 очков.

В следующем туре 13 февраля Бенфика будет гостить в Санта-Кларе.