Голкипер Бенфики Анатолий Трубин и полузащитник лиссабонского клуба Георгий Судаков получили оценки за матч против Алаверки, который завершился победой орлов со счетом 2:1.

Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут, отметился одним сэйвом и пропустил один мяч. Аналитические платформы WhoScored и SofaScore оценили действия украинского вратаря в 6,1 и 6,5 балла соответственно.

Георгий Судаков появился на поле после выхода с скамейки запасных и провел 17 минут игрового времени, не отметившись результативными действиями. WhoScored поставил хавбеку 6,4 балла, тогда как SofaScore оценил его выступление в 7,3 балла.