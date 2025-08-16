Вингер Динамо Анхель Торрес поделился эмоциями от своего дебюта за команду в матче третьего тура украинской Премьер-лиги против Эпицентра (4:1). Слова колумбийца передает пресс-служба клуба.

Прежде всего, я очень счастлив, что команда победила, рад за всех ребят. Также доволен, что дебютировал за Динамо в этом матче. Это особенный день для меня.

Что я должен делать, тренер сказал мне еще раньше, он разговаривал со мной на тренировке. А когда выходил на замену, наставник сказал о стратегии на второй тайм и детали того, как именно я должен действовать.

Думаю, я хорошо провел эти 45 минут. И это, действительно, повысит мою уверенность и улучшит качества, чтобы в дальнейшем еще больше помогать команде – это то, чего бы мне хотелось.

Я знаю, что Эпицентр впервые вышел в высший дивизион, думаю, это хорошая команда с сильными игроками. Но, когда впервые попадаешь в Премьер-лигу, нужно набираться опыта.

Пафос? Даже после таких поражений мы должны оставаться сильными. Да, мы не достигли результата на Кипре, но там трудно многим командам – из-за погодных условий и других обстоятельств. Но, по моему мнению, морально и физически мы хорошо подготовились к сегодняшнему матчу. Идем постепенно от игры к игре.