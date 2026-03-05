Александр Сукманский

Тоттенхэм примет Кристал Пэлас в четверговом матче Английской Премьер-лиги, пытаясь облегчить свои растущие опасения по поводу вылета.

Команды, фанаты, реальные эмоции – все это о футболе. Букмекерский бренд GGBET усиливает впечатления от игры, чтобы каждый болельщик чувствовал себя частью большого события. Держи свою линию!

Форма команд и новости перед матчем

Тоттенхэм продолжает кризис под руководством Игоря Тудора: второе подряд поражение в лондонском дерби ухудшило ситуацию. Ранее немыслимый сценарий вылета теперь выглядит вполне реальным – команда стартует тур лишь с четырьмя очками отрыва от зоны вылета. Домашний рекорд "шпор" остается одним из худших в лиге (2 победы, 4 ничьи, 8 поражений), а поражение 1:4 от Арсенала в прошлом месяце стало четвертым в пяти домашних лондонских дерби этого сезона – новый клубный антирекорд.

Кристал Пэлас находится в середине таблицы – одинаковое расстояние до топ-6 и зоны вылета. После зимнего спада команда Оливера Гласнера постепенно восстанавливается: лишь одно поражение в последних шести матчах во всех турнирах (3 победы, 2 ничьи). В воскресенье они проиграли 1:2 Манчестер Юнайтед, но на следующей неделе возвращаются к еврокубкам. На выезде против лондонских клубов Пэлас не проигрывает уже 9 матчей подряд (5 побед, 3 ничьи, 1 поражение).

История противостояний

Тоттенхэм выиграл 16 из 21 последних матчей Премьер-лиги против Пэлас (2 ничьи, 3 поражения), но два из трех поражений пришлись на прошлый сезон. Пэлас стремится впервые в истории выиграть два подряд выездных матча чемпионата против Тоттенхэма.

Горячая статистика и тренды

Тоттенхэм пропустил 14 голов между 31-й минутой и перерывом в Премьер-лиге этого сезона – больше всего в лиге.

Тоттенхэм не побеждает в последних 12 матчах Премьер-лиги среди недели (3 ничьи, 9 поражений).

Только Арсенал (6) имеет больше выездных "сухих" матчей в лиге в этом сезоне, чем Пэлас (5).

Пэлас лидировал на перерыве лишь в 2 из 14 последних матчей чемпионата.

Ключевые игроки и потери

Коннор Галлахер забил больше голов именно против бывшей команды Пэлас, чем против любой другой (четыре). Исмаила Сарр забил три гола в феврале – все на выезде.

У Тоттенхэма под вопросом участие Джедда Спенса. У Пэлас дисквалифицирован Максенс Лакруа (красная карточка против Бернли в прошлом уикенде), а Жан-Филип Матета и Джефферсон Лерма травмированы.

Прогноз

Учитывая недавнюю результативность Пэлас и то, что Тоттенхэм забивал и пропускал в восьми из девяти последних матчей лиги, обе команды забьют – один из логичных вариантов.

Самые громкие футбольные события – на расстоянии одного клика. На платформе GGBET собраны прогнозы на главные матчи, актуальные коэффициенты и десятки вариантов ставок для фанатов. Здесь каждый может выбрать свой сценарий игры и открыть для себя новый опыт боления.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ ВАЗАРТНЫЕ ИГРЫ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными согласно решениям КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.