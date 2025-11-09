Трабзонспор в отсутствие Батагова позволил Фенербахче обойти себя. Видео
Фото - ФК Трабзонспор
Трабзонспор и Аланьяспор сыграли вничью в матче 12 тура Суперлиги. Матч в Трабзоне завершился со счетом 1:1.
Команды обменялись голами Онуачу и Хаджи в каждом из таймов.
В этом матче не мог помочь Трабзону украинский центрбек Арсений Батагов, который из-за травмы пропустит ноябрьские матчи сборной Украины в квалификации ЧМ-2026. Вместо этого экс-футболисты Шахтера Александр Зубков и Данило Сикан получили игровую практику.
Зубков отыграл все 90 минут. Сикан на 76-й минуте вышел для усиления атаки Трабзона.
Суперлига. 12 тур
Трабзонспор - Аланьяспор 1:1
Голы: Онуачу, 15 - Хаджи, 73
