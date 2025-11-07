«Трабзонспор» выступил с заявлением по поводу травмы Батагова: «Обнаружено кровотечение и отек»
Защитник сборной Украины Арсений Батагов пропустит около месяца из-за травмы
27 минут назад
Трабзонспор опубликовал официальное заявление, в котором рассказал о состоянии своих защитников Арсения Батагова и Сердара Саатчи, которые получили травмы накануне.
«В результате обследования и анализов, проведенных у Арсения Батагова, который получил травму во время тренировки первой команды, в передней и внутренней части правого бедра была обнаружена кровотечение и отек из-за травмы мышц, у Сердара Саатчи аналогичная травма.
Медицинская бригада Трабзонспора уже начала лечение игроков», – сказал Бешир.
Батагов был вызван в сборную Украины, однако из-за повреждения не сможет помочь команде Сергея Реброва. Ожидается, что восстановление украинца продлится примерно месяц.