Павел Василенко

Запасной вратарь миланского Интера Хосеп Мартинес попал в дорожно-транспортное происшествие, в котором он сбил насмерть 81-летнего мужчину на инвалидной коляске, сообщают итальянские и испанские СМИ. Трагический инцидент произошел неподалеку от тренировочной базы клуба.

Инцидент произошел сегодня в 9:30 утра по местному времени в Фенегро, провинция Комо. Несмотря на вмешательство служб экстренной помощи, включая вертолеты, карету скорой помощи и карабинеров, пожилой мужчина скончался на месте происшествия. Мартинес не пострадал. Правоохранительные органы проводят расследование, чтобы восстановить обстоятельства инцидента и установить возможную ответственность.

Согласно предварительным сообщениям, мужчина в электрической инвалидной коляске, возможно, внезапно изменил направление движения, преградив путь транспортному средству, которым управлял игрок, который немедленно оказал помощь пожилому человеку. В знак траура Интер решил отменить пресс-конференцию тренера Кристияна Киву перед завтрашним домашним матчем против Фиорентины.

Согласно предварительной информации следствия, на которую ссылается La Repubblica, предполагается, что потерпевшему стало плохо. Это могло привести к резкому изменению направления движения, выезду на встречную полосу и блокированию пути автомобиля футболиста, что и вызвало столкновение.

СМИ также сообщили, что 27-летний Мартинес был «заметно потрясён» инцидентом. Он полностью сотрудничал с властями в выяснении причин инцидента.