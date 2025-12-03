Павел Василенко

Грандиозный трансфер Неймара снова откладывается. 33-летний бразилец был близок к присоединению к команде, в которой выступают бывшие звезды Барселоны.

Профессиональная карьера Неймара длится уже 16 лет. За это время он успел поиграть за Сантос, Барселону, Пари Сен-Жермен и Аль-Хиляль. Последние месяцы форвард выступает в родном клубе, однако его будущее под вопросом – действующий контракт с Сантосом действует лишь до конца года.

Неймар стремится показать свой высший уровень накануне чемпионата мира в Канаде, Мексике и США – турнира, который может стать последним большим этапом в его карьере.

Несколько недель назад медиа сообщали, что Интер Майами, клуб Лионеля Месси и Луиса Суареса, рассматривает возможность подписания Неймара. Такое решение восстановило бы легендарное трио MSN на поле.

Однако, как информирует Sport.es, переход в ближайшее время не состоится. Хотя после завершения карьеры Жорди Альбы и Серхио Бускетса клуб получит значительное финансовое окно, сейчас Интер Майами сосредоточен на поиске центрального защитника и классического страйкера – позиций, на которые Неймар не подходит.

В результате трансфер откладывается по крайней мере до лета. Будущее Неймара остается неопределенным, тем более, что возвращение в Европу пока не рассматривается.

В этом сезоне звездный форвард сыграл 26 матчей, забил 8 голов и отдал 4 ассиста. Согласно данным Transfermarkt, его стоимость ныне составляет 11 миллионов евро.