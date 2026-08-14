Павел Василенко

Португальская Бенфика украинцев – голкипера Анатолия Трубина и полузащитника Георгия Судакова – сыграла вничью с Хартс (1:1) в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. «Орлы» прошли дальше с общим счетом 7:2 по сумме двух игр.

Трубин остался в запасе, а Судаков сыграл 64 минуты, результативными действиями не отметился.

Бенфика уже гарантировала себе, как минимум, общий этап Лиги конференций.

В финальном раунде плей-офф отбора в Лигу Европы команда украинцев встретится с Орхусом. Матчи пройдут 20 и 27 августа.

Лига Европы, 3-й отборочный раунд

Ответный матч

Хартс – Бенфика – 1:1

Голы: Магнуссон, 77 – Лукебакио, 78.

Первый матч – 1:6