Сергей Разумовский

Челси получил информацию об интересе к центральному защитнику Тосину Адарабийо со стороны Бенфика и как минимум еще одного клуба Английской Премьер-лиги. По данным BBC, лондонская команда может рассмотреть продажу 28-летнего футболиста уже в ходе текущего летнего трансферного окна.

Одной из причин возможного трансфера является ситуация с контрактом Адарабийо. Действующий контракт защитника с Челси рассчитан менее чем на два года, поэтому руководство клуба может задуматься о его продаже, чтобы не рисковать потерять футболиста на более выгодных для него условиях в будущем.

Сам Адарабийо пока не определился с дальнейшими планами. Англичанин заинтересован в продолжении выступлений за Челси, однако в то же время готов рассмотреть предложения от других команд. В настоящее время защитник оценивает все доступные варианты, включая возможность остаться в Лондоне или продолжить карьеру в другом клубе Премьер-лиги.

Дополнительным фактором при выборе нового места работы может стать возможность воссоединиться с Марку Силвой. Португальский специалист уже работал с Адарабийо в Фулхэме, где футболист получал регулярную игровую практику и был одним из важных исполнителей обороны.

В прошлом сезоне Тосин Адарабийо провел 29 матчей и забил два гола. Защитник может быть полезным для команд, которые ищут физически сильного и опытного игрока центральной линии обороны.

В составе лондонцев выступает украинский вингер Михаил Мудрик, а цвета Бенфики защищают украинские футболисты Анатолий Трубин и Георгий Судаков.