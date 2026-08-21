Бенфика одержала победу в Лиге Европы, как сыграли Трубин и Судаков
Команды забили четыре мяча на двоих
Георгий Судаков. Фото - Getty Images
Лиссабонская Бенфика украинских легионеров – вратаря Анатолия Трубина и полузащитника Георгия Судакова – дома одолела Орхус со счетом 3:1 в первом матче раунда плей-офф отбора в Лигу Европы.
Судаков провел на поле 84 минуты, результативными действиями не отличился, а Трубин остался в запасе.
Ответный матч между командами пройдет в четверг, 27 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Лига Европы, 4-й раунд отбора
Бенфика – Орхус – 3:1
Голы: Силва, 2, Баррейро, 31, Павлидис, 45+2 (пенальти) – Йоргенсен, 36.