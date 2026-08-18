Семь голов без ответа. Бенфика без Трубина, но с Судаковым устроила разгром в чемпионате Португалии
Команда украинцев заработала три очка
Бенфика двух украинцев – голкипера Анатолия Трубина и полузащитника Георгия Судакова – одержала разгромную победу во втором туре чемпионата Португалии. Лиссабонцы в гостях не оставили шансов Каса Пиа, забив в ворота соперника семь мячей.
Трубин попал в заявку на матч, но весь поединок провёл на скамейке запасных. В то время как Судаков начал встречу в стартовом составе и отыграл 78 минут.
Бенфика после двух туров имеет четыре очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Трубин в текущем сезоне провёл два матча, пропустил два гола и один раз сохранил ворота «сухими». Судаков сыграл семь поединков и отдал одну результативную передачу.
Следующий матч «орлы» проведут 20 августа. В первой игре раунда плей-офф квалификации Лиги Европы Бенфика дома встретится с датским Орхусом.
Чемпионат Португалии, 2-й тур
Каса Пиа – Бенфика – 0:7
Голы: Престиани, 3, Рафа Силва, 14, Павлидис, 47, 49, 54, Офори, 58 (автогол), Дуран, 61.