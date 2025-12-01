Павел Василенко

Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини признал: его команде не хватило энергии, чтобы противостоять Наполи в воскресном матче. Неаполитанцы одержали минимальную победу 1:0 на «Стадио Олимпико», а наставник римлян выразил претензии к голу Давида Нереса – точнее к началу атаки, когда Амир Ррахмани на краю штрафной площади сфолил на Ману Коне, а арбитр позволил продолжить игру.

«Такие эпизоды можно трактовать по-разному. Не скажу, что там было все чисто: игрок после касания мяча поднимает ногу и задевает Коне. Мы часто видим подобные столкновения, которые квалифицируют как фол. В то же время, мы были неправильно расположены – Эрмосо и Манчини не на своих позициях, фланги не сыграли. В этой ситуации есть и наши ошибки, которых мы не имели права допускать. У нас было немало матчей, где мы пропускали очень мало. Но, защищаясь глубже, вы рискуете получить другой тип гола. Мы подошли к туру лидерами Серии А благодаря стилю игры, но необходимы баланс и подстраховка – на этот раз мы их не обеспечили», – отметил Гасперини.

Гасперини также подчеркнул, что Наполи создал минимум моментов, однако главное разочарование – отсутствие свежести у его команды.

«Мы заплатили высокую цену за четверговый матч Лиги Европы. Не было темпа, не двигали мяч достаточно быстро. А против организованного Наполи это становится катастрофой. Сегодня мы не смогли сыграть так, как хотели», – пояснил тренер.

В этом сезоне Рома, за которую выступает украинский форвард Артем Довбык, испытывает серьезные трудности в топ-матчах, проиграв Интеру, Милану и теперь Наполи – все встречи завершились с одинаковым счетом 0:1.

«Каждый матч был другим. Темп – ниже, игра – не такая зрелищная. Жаль, что нам не хватало энергии. Сезон очень длинный и конкурентный, похожий на отборочный тур из-за значимости каждого результата. Теперь у нас есть неделя, чтобы отдохнуть и подготовиться, ведь снова войдем в цикл матчей каждые три дня. Нужно сделать выводы и двигаться дальше», – подытожил специалист.

Довбык пропустил матч с Наполи из-за травмы. В текущем сезоне он забил два гола и отдал две результативные передачи в 14 матчах.

Рома в настоящее время занимает четвертое место в Серии А с 27 очками.