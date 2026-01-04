Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 18 тура Серии А против Аталанты (0:1). Его слова приводит TuttomercatoWEB.

Мы сыграли в свою игру, создали больше моментов. Жаль, что не реализовали, эти матчи решаются эпизодами, и они не были в нашу пользу. Аталанта - команда высокого качества, которая хорошо играет. У них полный состав, много замен, много игроков высокого уровня. Они создали немало, но лучшие моменты были у нас

Гол Скалвини? Это момент, который понятен всем. Это снова вызывает большие сомнения по поводу VAR. Абсурд. Это невозможно. Это нельзя объяснить. Скалвини забил рукой, было нарушение против вратаря. Я не понимаю, как можно допускать такие ошибки, - объяснил Гасперини.