Сергей Разумовский

В 18-м туре итальянской Серии А Аталанта дома минимально обыграла Рому.

Единственный мяч хозяева забили уже на 12-й минуте, когда отличился Скалвини. Бергамаски могли удвоить преимущество в середине тайма, однако гол Скамакки отменили из-за офсайда, так что счёт остался неизменным.

Во втором тайме Рома пыталась отыграться, а украинец Артем Довбик появился на поле на 60-й минуте. Он заработал два фола, отдал 80% точных передач (4/5), выиграл 3 из 7 дуэлей и выполнил один подкат, получив оценку 6.1, но спасти матч для римлян не удалось — 0:1.

Рома осталась с 33 очками в турнирной таблице и дала шанс Комо (30) догнать себя. Аталанта (25) приблизилась к зоне еврокубков.

Серия А, 18-й тур

Аталанта – Рома 1:0

Гол: Скалвини, 12

Аталанта: Карнезекки, Джимсити, Скалвини (Хиен 59), Колашинац (Аханор 26), Дзаппакоста, Де Роон, Эдерсон (Мальдини 72), Бернаскони, Залевски (Муса 60), Де Кетеларе, Скамакка (Крстович 72)

Рома: Свилар, Челик, Эрмосо, Жолковски (Весли 46), Манчини, Ренш (Цимикас 59), Кристанте, М. Коне (Писилли 83), Суле (Эль-Шаарави 66), Дибала, Е. Фергюсон (Довбик 60)

Предупреждения: Де Роон 19 – Манчини 43, Эрмосо 45+2