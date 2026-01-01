Туран хочет видеть в Шахтере звездного соотечественника
Семья футболиста против
Арда Туран / Фото - ФК Шахтер
Полузащитник Фенербахче Керем Актюркоглу намерен покинуть стамбульский гранд через 4 месяца после трансфера из Бенфики, сообщает Haber.
За ситуацией следит главный тренер Шахтера Арда Туран с целью усиления украинского гранда.
Семья Актюркоглу убеждает футболиста продолжить выступления в составе Фенера.
Актюркоглу после перехода в Фенербахче сыграл 19 матчей: 5 голов, 3 ассиста. Контракт хавбека действует до 30 июня 2029 года. Transfermarkt оценивает Керема в 22 миллиона евро.
