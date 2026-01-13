Тренер Довбика высказался о травме нападающего Ромы
Артем имеет проблемы со здоровьем
около 11 часов назад
Артем Довбик / Фото - ФК Рома
Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини поделился последними новостями о травме украинского нападающего Артема Довбика. Его слова приводит сайт Джанлуки Ди Марцио.
Довбику, возможно, нужно немного больше времени на восстановление, к сожалению, у него были очень длительные травмы. В этом году у нас не было много травм, но все они были сосредоточены в атаке, поэтому мы немного страдаем, - рассказал Гасперини.