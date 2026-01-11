Руководство "Наполи" продолжает вести себя на трансферном рынке очень осторожно, избегая поспешных решений и импульсивных шагов.

Согласно информации Tuttosport, среди возможных усилений атаки клуба рассматривается украинский форвард Артем Довбик, которого видят как потенциальную замену для Лоренцо Лукки. Отмечается, что главный тренер неаполитанцев Антонио Конте и его тренерский штаб высоко ценят качество Довбика и внимательно следят за его формой.

В нынешнем сезоне 28-летний украинский нападающий провел 17 матчей, находясь на поле 625 минут, в это время забил три гола и сделал две результативные передачи.

Ранее "Рома" в отсутствие Довбика не имела проблем с "Сассуоло".