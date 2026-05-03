Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк подвел итоги матча 26 тура УПЛ против Вереса (3:3). Его слова приводит УПЛ ТВ.

Это совпадение обстоятельств, так получилось. Работали над стандартами. Ну, так вышло. Ребята молодцы. Игра такая, были качели, да. В первом тайме полностью контролировали. Я предупреждал футболистов.

Ненужные ошибки привели к этому. Ну, так получилось 3:3. Думаю, болельщикам понравилось, а нам. Любой балл нам в зачёт идёт. Мы могли уже давно закрыть этот вопрос выживания. Ничего, мы движемся дальше, будем сильнее и будем делать выводы, особенно по стандартам.

Мы знали, как они будут играть и ничего нам нового они не продемонстрировали. У них все эти просто, я же говорю, первые два гола - это чисто наши индивидуальные две ошибки. И потом у нас уже нервная игра, где-то ребята занервничали, но молодцы, забили третий, еще раз говорю. Матч предсказать невозможно, - сказал Нагорняк.