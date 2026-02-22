Главный тренер львовских Карпат Франсиско Фернандес прокомментировал разгромное поражение своей команды от донецкого Шахтёра в поединке 17-го тура Украинской Премьер-лиги (0:3).

«Мы знали, что игра будет тяжелой против гранда, но это не уменьшает того, что мы злы на результат. И прежде всего на то, как нам забивали эти голы. Я думаю, что в первом тайме нам не хватило проявления характера. Мы оборонялись хорошо, но для того, чтобы обыграть такого соперника, нужно давать больше продуктивности в атаке. Мы перехватили много мячей и могли создать больше угрозы. В первом тайме могу вспомнить лишь один момент.

Во второй половине матча мы лучше проявили себя, пытались обороняться на половине соперника. И именно в этот момент мы позволили им забить гол. Это футбол, такое случается. Соперник был качественным, но мы не можем дарить им такие моменты. Мы подарили им первые два голевых момента. Нельзя опускать руки, когда нам забивают голы. Это будет урок, который поможет нам переключиться.

У нас впереди много работы. Мы знали это до начала матча. И мы не довольны тем, как сегодня все сложилось. Игроки жертвовали собой. Прежде всего в обороне. Однако этого недостаточно. Хотим построить победную ментальность», – цитирует Фернандеса клубная пресс-служба.