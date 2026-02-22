Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран прокомментировал победу над львовскими Карпатами (3:0) в матче 17-го тура УПЛ.

«Мы ожидали, что у нашего соперника очень хорошо функционирует оборонная формация. Действительно, они нас убедили в том, что их построение защиты было на высоком уровне. Что касается тактических моментов, то я доволен ходом событий в первом тайме, но нам не хватило желания. Я сказал своим парням в перерыве, что у нас не было достаточного желания той команды, которая действительно хочет быть чемпионом. Тактика играет очень большую роль, однако мы не должны придерживаться только её. Иногда мы должны просто вспомнить о том, как играют в детстве на улицах до последнего забитого гола.

Во втором тайме мы немного отошли от тактики и больше сконцентрировались на желании, стремлении к победе и футболе улиц. Это сыграло свою роль в нашу пользу. Также очень рад видеть снова на поле после шести месяцев Алисона, Траоре, Коноплю, которые сработали очень хорошо и усилили командное взаимодействие во второй части этого противостояния.

Конечно, я не полностью доволен ходом событий, и мы непременно проведем аналитическую работу по ходу этого противостояния, чтобы сделать качественные выводы на будущее и в следующую пятницу подойти к матчу с Вересом в значительно лучшей версии себя», – цитирует Турана пресс-служба Карпат.