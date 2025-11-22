Колос в субботу, 22 ноября, примет киевское Динамо в поединке 13-го тура Украинской Премьер-лиги. Матч начнется в 15:30 на стадионе в Ковалёвке, а прямая трансляция будет доступна на UPL.TV.

Обе команды подходят к завершению первой половины сезона с проблемами. Динамо продолжает искать стабильность и страдает от критики, а Колос пытается оправиться после провального отрезка.

Форма Динамо

После трех побед на старте чемпионата киевляне попали в затяжную серию из пяти ничьих подряд. Её удалось прервать уверенной победой над Кривбассом (4:0) и выходом в 1/8 финала Кубка Украины после матча с Шахтером (2:1). Но триумфальное настроение быстро угасло: горняки взяли реванш (1:3), а ЛНЗ нанес болезненное поражение 1:0 сразу после яркого разгрома Зрински в Лиге конференций (6:0).

В текущем чемпионате Динамо имеет 5 побед, 5 ничьих и 2 поражения и занимает четвертую позицию в таблице.

Форма Колоса

Колос стартовал уверенно и какое-то время выглядел претендентом на еврокубки. Но после семи матчей без поражений команда провалила пяти матчевый отрезок, трижды уступив соперникам.

Перед встречей с Динамо ковалёвцы наконец вернулись к победам, совершив камбэк в игре против Кудривки (3:1). Это позволило легче пройти международную паузу и качественно подготовиться к матчу с действующим чемпионом Украины. Сейчас Колос занимает шестое место и отстает от Динамо всего на одно очко, что только добавляет интриги.

Подготовка и кадровая ситуация

Во время паузы на сборные команды провели товарищеские матчи. Динамо минимально обыграло Эпицентр (2:1), пропустив гол от Владислава Супряги, а Колос сыграл вничью с Зарёй (1:1).

В составе киевлян шанс проявить себя получил новичок Василий Буртник, а после травмы вернулся Владимир Бражко. Однако команда осталась без Андрея Ярмоленко, который травмировался в матче с ЛНЗ, а также сборников – Шапаренко, Волошина, Караваева и Михавки. У Колоса также были кадровые потери из-за вызовов в сборные: Пахолюк и Гусол выступали за молодежную команду Украины, Красничи и Гагнидзе – за национальные сборные Косово и Грузии соответственно.

Интересные факты

В прошлом сезоне Динамо ни разу не смогло обыграть Колос – обе встречи завершились со счетом 1:1. Единственная в истории победа ковалёвцев над киевлянами датируется 2020 годом (2:0).

В составе Колоса сейчас играют два экс-динамовца – Никита Бурда и Андрей Цуриков. Также команда из Ковалёвки имеет больше легионеров: восемь против шести у Динамо.

Несмотря на то, что Динамо забивает в среднем вдвое больше (2,33 против 1,17), киевляне тоже пропускают чаще (1,33 против 0,92). А средняя результативность команды Шовковского– 1,7 очка за игру, что лишь немного выше худшего показателя клуба в сезоне Луческу (1,6).

Прогноз

