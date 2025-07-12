Павел Василенко

Главный тренер львовского Руха Иван Федык в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал, мог ли он возглавить какую-то другую команду после того, как прекратил тренировать жёлто-чёрных в 2021 году.

«Приглашения были в основном из-за границы. Можно сказать, различные предложения, из разных уголков мира. Но нет смысла об этом уже говорить».

Напомним, что Федык возглавлял Рух с 2020 года по 2021 год. В сезоне 2019/20 он со второго места в Первой лиге впервые в истории вывел клуб в УПЛ.

После 2023 года Федык исполнял в клубе функции директора по футболу, а с 2024 года начал совмещать эту должность с позицией главного тренера Руха-2. Этим летом 38-летний специалист возглавил Рух.