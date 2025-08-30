Главный тренер Кудривки Василий Баранов подвел итоги матча 4 тура УПЛ против Карпат (2:2). Его слова приводит УПЛ ТВ.

Не хватило забитых мячей еще - это как всегда. Это психология. Мы провели очень качественный первый тайм - то, что мы просили ребят: не закрываться, играть вперед, прессинговать соперника, искать счастье у чужих ворот - и это нам удалось.

Возможно, в первом тайме очень много эмоций потратили. В перерыве говорили ребятам: Карпаты - это та команда, которая будет играть до тех пор, пока не прозвучит свисток судьи - на 120-й, 130-й, 150-й минуте. Они будут биться, бежать до конца, им уже терять нечего.

Нам нужно было успокоить игру, но где-то неправильно поняли. Мы начали контролировать мяч, но играть назад. Надо было через контроль играть больше вперед, нагнетать.

Пропустили быстрый гол. Я всегда говорю, и все это знают, что 2:0 – самый скользкий счет. Если выходишь на второй тайм и пропускаешь быстрый гол, то соперник окрыляется, а у тебя уже какой-то мандраж, это психология. И где-то это отразилось, ребята уже пытались отстаивать этот счет.

И где-то мы уже - я это беру на себя - перестроился, сыграл больше как 5 защитников, с отскоками, потому что понимали: Карпаты в последнее время очень много играют вертикально, нам нужна была борьба и вторые мячи.

Где-то удавалось, но через это тоже надо пройти на последних секундах. Значит, я думаю, что в следующей игре, если мы так будем отдаваться - нам где-то повезет.

Конечно, Карпаты ставят очень амбициозные цели в чемпионате. Мы говорили, что они будут настроены проходить такого соперника, как мы. Но я говорил с начала чемпионата: никому с нами не будет легко. А как оно будет складываться - мы посмотрим уже в конце чемпионата, - сказал Баранов.