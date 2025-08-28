Михаил Цирюк

Настали очередные выходные, а это означает, что самое время выделить для себя главные матчи футбольного уикенда, чтобы не пропустить все самое интересное. Предлагаем вашему вниманию подборку топовых поединков, которые не дадут вам заскучать в свободное время.

Суббота: матчи украинцев в четырех топовых лигах

17:00 Вулверхэмптон - Эвертон

На неделе Виталий Миколенко вернулся на поле после травмы, отыграв 87 минут в победном матче Кубка Лиги против Мэнсфилда (2:0), так что теперь, очевидно, готов помочь своей команде и в поединке с Вулверхэмптоном. К этой игре ириски подходят после двух успехов подряд, в то время как Вулвз начали сезон в АПЛ с двух поражений. Смогут ли подопечные Моэса продолжить свою победную серию?

Прогноз XSPORT.ua - победа Эвертона

17:00 Сандерленд - Брентфорд

Брентфорд Егора Ярмолюка на старте сезона рассчитывает на украинца как на игрока основы, так что наблюдать за этой командой стало значительно интереснее. В прошлом туре пчелы одержали победу над Астон Виллой (1:0), так что теперь постараются развить этот успех и в игре против Сандерленда.

Прогноз XSPORT.ua - победа Брентфорда

20:30 Жирона - Севилья

По разным слухам Жирона уже совсем скоро может стать командой сразу трех украинцев, однако Владислав Ванат пока под вопросом, а вот Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов, если появятся на поле, должны будут приложить максимум усилий, чтобы хотя бы в третьем туре добыть первые очки в сезоне. Удастся ли им это в домашнем противостоянии с Севильей?

Прогноз XSPORT.ua - ничья

22:05 Тулуза - ПСЖ

ПСЖ Ильи Забарного на старте сезона Лиги 1 пока ограничивается минимальными победами, а сам украинский защитник играет через раз. Надеемся, что в матче против Тулузы наступит именно его очередь, и мы увидим футболиста нашей сборной в деле перед международной паузой.

Прогноз XSPORT.ua - победа ПСЖ

22:30 Реал - Мальорка

Реал Андрея Лунина, на которого пока совсем не рассчитывает Хаби Алонсо, в третьем туре примет Мальорку. В прошлом сезоне этот соперник смог огорчить сливочных на самом старте чемпионата (1:1), так что посмотрим, удастся ли мадридскому гранду избежать прошлогодних ошибок.

Прогноз XSPORT.ua - победа Реала

Воскресенье:суперматчи АПЛ и Лиги 1

18:30 Ливерпуль - Арсенал

Обе команды сейчас идут в чемпионате без потерь, и, по мнению букмекеров, именно они в конце сезона могут побороться за чемпионство. Конечно, говорить об этом после двух туров пока слишком рано, однако значение и статус таких поединков, бесспорно, очень высоки, так что надеемся, что вечером в воскресенье на Энфилде мы станем свидетелями действительно топового футбола высочайшего уровня.

Прогноз ХSPORT.ua - победа Ливерпуля

19:30 Дженоа - Ювентус

На Дженоа Руслана Малиновского во втором туре ждет испытание Ювентусом, который качественно усилился летом, а на старте сезона его новички уже помогли старой синьоре добиться положительного результата в матче с Пармой. Смогут ли грифоны создать проблемы топовому сопернику, и будет ли в этом участвовать украинский полузащитник?

Прогноз ХSPORT.ua - победа Ювентуса

21:45 Лион - Марсель

Топовый матч завершит воскресную программу французской Лиги 1, в котором встретятся вторая и шестая команды прошлого сезона - Лион и Марсель. Провансальцы собрали довольно неплохой подбор исполнителей, и именно их называли главными претендентами на то, чтобы бросить вызов ПСЖ в чемпионской борьбе. Однако в первом же туре команда потерпела поражение, так что теперь придется продолжать наверстывать упущенное в классическом, для французского футбола, противостоянии с ткачами.

Прогноз ХSPORT.ua - победа Марселя

